أعلن الدكتور محمد محمود عطوة ،عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، اليوم، عن تعين الدكتور حمدى أحمد علي الهنداوى، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد، رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد بالكلية.

يذكر أن "الهنداوي" حصل علي الماجستير بتقدير ممتاز في 1998 ثم علي درجة الدكتوراه في 2006، وعضو بمجلس إدارة مركز التعليم المفتوح بالكلية من 8/3/2014، وله عدة أبحاث علمية عن "أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على تطور قيمة ومكونات الدين العام المحلي في مصر في الفترة من 1991 إلى 2009، وتأثير ذلك على كفاءة إدارة الدين العام "، وبحث عن "تعزيز دور الاستثمار الخاص والمشاركة المجتمعية في تمويل المشروعات البيئية"، و"نحو تنمية اقتصادية صديقة للبيئة في مدن وقرى وادي النيل بمصر".