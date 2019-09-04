كشفت التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نسب مبيعات شاحنات البيك أب في السوق المصرية، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وأوضح التقرير أن شيفروليه احتلت أعلى نسبة مبعيات في السوق حيث حصلت الشاحنة Chevrolet - TFR Single CAB على نسبة 76% بعدد شاحنات 9796 شاحنة.

بينما حققت الشاحنة Nissan - New PICKUP نسبة مبيعات وصلت إلى 7% بعدد شاحنات 874 شاحنة، وحصلت الشاحنة Chevrolet - RT95 على نسبة مبيعات 6% بعدد 817 شاحنة.

وحصلت الشاحنة Toyota - Hilux على نسبة 6% بعدد 718 شاحنة، والشاحنة Nissan - New PICKUP على نسبة 5% بعدد 700 شاحنة، والشاحنة Ford - RANGER باعت شاحنة واحدة.