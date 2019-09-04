نفذت مديرية التموين في البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية بمراكز أبو المطامير وكوم حمادة وإيتاي البارود والمحمودية، اليوم، حملات تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمحلات تجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار بمركز كوم حمادة، و3محاضر لمحلات مواد غذائية بالمحمودية، لحيازة وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر.

كما جرى تحرير 11 محضرا بالمرور علي المخابز بشبراخيت عبارة عن 7 مخابز تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، و7 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز، و10محاضر لمحلات تجارية، لاتقوم بالإعلان عن أسعار السلع بمركز ومدينة إيتاي البارود وضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بالمدينة.