نفى والي ولي الدين مدير إدارتي الإخراج والإبداع بقناة "النهار"، ما تردد بشأن وجود تشابه بين البرومو الجديد لبرنامج "بنات وولاد" الذي ستُقدمه الفنانة مروة عبد المنعم، مع برومو برنامج "ماما دوت أم" الذي تُقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر قناة "Cbc".

وأكد "ولي الدين"، في تصريح لـ"الوطن"، أنَّه لم يرَ برومو "ماما دوت أم" من قبل، ولكن إذا كانت أفكارهما متشابهة، فهذا لا يعني أن البرنامج أيضاً متشابه، نافياً تقليد الفكرة: "إحنا عندنا فكرة البرنامج، ويمكن من قبل Cbc".

وذكر أنَّ برنامج "بنات وولاد" تردد عليه مذيعتين وهما، سلمى صباحي وآلاء جاويش، موضحاً أن القناة تغير فكرة البرومو بأكملها مع كل مذيعة تقدمه.

وأكد "والي"، أن الأطفال المشاركين في "البرومو" ليس لهم صلة بمجال التمثيل أو الإعلام، لكنهم من أصدقاء وأقارب فريق العمل، مُبيناً أن إدارة الإبداع الفني بالقناة هي المعنية بشؤون تصميم "البرومو" لأي برنامج بالتنسيق مع إدارة الإخراج، ومن ثم يتم تنفيذ الفكرة.

وكانت قناة "النهار" طرحت البرومو الدعائي لبرنامج "بنات وولاد" الذي ستقدمه الفنانة مروة عبدالمنعم، والذي من المقررعرضه في الأيام القليلة المقبلة، وتبيّن أن فكرته تتشابه مع فكرة طبرومو" برنامج "ماما دوت أم"، والذي طُرح قبل 5 أشهر تقريبًا، إذ أن الفكرتين قائمتين على تحريك الأطفال للمذيع من خلال توليهم مهام الإخراج والإنتاج والكوافير.

وظهرت مروة عبدالمنعم في البرومو بـ"لوك" أطفال، تؤدي به دور المذيعة ويشترك معها في تقديم البرومو، 3 أطفال بمهام مختلفة داخل القناة.

بينما ظهرت فاطمة مصطفى في برومو "ماما دوت أم"، بأنها تُقدم على اختبار وظيفة المذيعة بحيث تختارها مجموعة من الأطفال الذين ظهروا في صورة أكبر من أعمارهم من خلال طريقة التحدث.