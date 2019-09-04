أطلقت كلية طب بنها اليوم أول مبادرة للحفاظ على البيئة بإشراف قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وكيل الكلية ورائدة المبادرة، والدكتور عمرو الدخاخني منسق الأنشطة الطلابية، بمشاركة الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي بين الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، والاتفاق على عقد ورشة عمل قريبا تهدف لتدريب الطلاب على إعادة تدوير المخلفات، وتشجيع الطلاب على عمل الأبحاث العملية البيئة التي تهدف للحفاظ على البيئة.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى على أهمية نشر الوعي البيئي بين الطلاب، وأهمية الحفاظ عليها وتنمية ثروتها.