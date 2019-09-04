شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة، حملات مكبرة خلال الأسبوعين الماضيين، للمرور الميداني على المنشآت الخدمية والصحية بنطاق المراكز والمدن، لتحقيق الانضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، أسفرت عن إحالة 859 من الأطباء والموظفين بنطاق 10 مراكز للتحقيق، وضبط 24 ألفا و744 أمبولا أخذ عينات دم منتهية الصلاحية.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن لجان الرقابة والمتابعة، فاجئت عددا من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق مراكز بدر وحوش عيسى ودمنهور والدلنجات وشبراخيت وكفرالدوار وإيتاي البارود وإدكو ووادي النطرون ورشيد، أسفرت عن إحالة 859 من الأطباء والموظفين للتحقيق، وضبط 24 ألف و744 أمبولا أخذ عينات دم منتهية الصلاحية، وشملت إحالة 87 موظفا بمستشفى بدر المركزي ومكتب الصحة ببدر للتحقيق، لعدم توقيع انصراف وترك عمل بدون سند وغياب نسبة 40% من قوة العمل، إضافة إلى إحالة 3 حالات للتحقيق لترك عمل بإدارة تموين بدر ومشروع المحاجر، وإحالة 109 موظفين للتحقيق، لترك العمل بالإدارة الصحية بحوش عيسى والمستشفى المركزي، وإحالة موظف بإدارة الشباب والرياضة لتركه العمل أثناء المواعيد الرسمية.

كما جرى إحالة 123 من الأطباء والعاملين بمستشفى كفرالدوار الشاملة والمركزي والوحدة الصحية للتحقيق، واثنين من العاملين لتركهم العمل بالوحدة المحلية بقرية الأمراء، و17 موظفا لتركهم العمل بمركز صحة الأسرة بزاوية غزال ووحدة الطب البيطري وعيادة الأمراض الطبية والتناسلية بدمنهور، و129 موظفا لعدم توقيع انصراف بمستشفى الدلنجات والإدارة الصحية، و86 موظفا لعدم توقيع انصراف وترك عمل بكوم حمادة في الإدارة البيطرية والشباب والرياضة ومستشفى كوم حمادة والإدارة الصحية، و55 من العاملين للتحقيق، لتركهم العمل بمركز شبراخيت فى الوحدة المحلية بلقانة وكفرالسابي والإدارة الصحية والمستشفى المركزي، وبالمرور على مركز الأمومة والطفولة تبين وجود 4850 أمبولة أخذ عينة دم منتهية الصلاحية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى إحالة 198 من العاملين للتحقيق، لعدم توقيع انصراف وترك عمل بمركز إيتاي البارود في إدارة المركبات والمخبز الاستراتيجي والوحدة المحلية والإدارة الصحية ومركز شباب معنيا والمستشفى المركزي والحميات، و7 من الموظفين بالإدارة الصحية بمستشفى إدكو للتحقيق لتركهم العمل، و23 من العاملين لعدم توقيع انصراف بمستشفى رشيد والوحدة المحلية، و20 من العاملين لعدم توقيع انصراف وترك عمل بمستشفى وادي النطرون والنوبارية المركزي والوحدة الصحية بقرية محمد متولي الشعراوي، كما تم ضبط 19894 أنبوبة أخذ عينات دم منتهية الصلاحية بمعمل مستشفى وادي النطرون المركزي.

وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدا عدم قبوله أي تقصير.