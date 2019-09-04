أكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة الاهتمام بملف النهوض بتصنيع وتصدير الدواء المصري، مضيفا أن الدواء المصري يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله للنفاذ بقوة للأسواق الاقليمية .

و أكد قنديل، في بيان له، أن السوق الأفريقية تعد من الأسواق الواعدة للدواء المصري، خاصة مستحضرات علاج الملاريا وفيروس سي، والذي أثبتت فيه الحكومة المصرية كفاءة كبيرة وصنعت نموذجا يحتذى في القضاء على فيروس سي.

وأضاف أنه لابد من دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية وتقديم الحوافز لمصنعي الدواء في مصر، وإبرام اتفقات وتحالفات تصديرية في مجال التصنيع الدوائي، وكذلك العمل على دعم تنافسية الدواء المصري، وكلها نقاط تعمل الحكومة المصرية عليها إلا أنها بحاجة لمزيد من الاهتمام والجهد لما سيحمله تصدير الدواء المصري من فرص كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن إنشاء هيئة الدواء المصرية التي تهدف إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، هي خطوة مهمة للحفاظ على جودة وسمعة الدواء المصري.

يذكر أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 وصلت لنحو 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية.