طالب المؤتمر الدولى الرابع لأطباء الأسنان (EDSIC 2019)، والذي تنظمه النقابة العامة لأطباء الأسنان، بحضور الدكتور رأفت رياض، كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة، والدكتور طارق عباسي رئيس جمعية الجراحين، عميد طب أسنان الجامعة البريطانية، والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان السابق، والدكتور رشاد مراد، نقيب أطباء الأسنان الأسبق، وعدد من ممثلي 15 دولة، وزارة التعليم العالي بخفض عدد الطلاب المقبولين بكليات طب الأسنان، وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، سكرتير عام المؤتمر، إن النسخة الخامسة من المؤتمر تقام بالتعاون مع نقابات جنوب الصعيد، ترسيخا لمبدأ المشاركة الذى تم إرساؤه في النسختين السابقتين للمؤتمر، مؤكدا أن النقابة حرصت أن تضيف فعاليات جديدة نهدف لتطوير المحتوى المقدم للأطباء، خاصة الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من قوة النقابة.

وأَضاف حمزة، خلال كلمته: كما حرصنا على أن يتصدر المؤتمر للمشكلات التى تواجه المهنة من خلال عقد ورش عمل ولقاءات داخل المؤتمر للخروج بورقة عمل لحل هذه المشاكل، مبديا تمنيه أن يجد الأطباء خلال هذا العام برونق مختلف.

وأكد الدكتور خالد الشريف، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة قنا، رئيس المؤتمر الدولى لنقابة أطباء الأسنان الخامس، أن المؤتمر يثبت فى كل دورة له أن العمل الجماع والإخلاص وروح الفريق هم دائما أساسيات النجاح الجماعى، والتقدم، مشيرا إلى تقدم مستوى تنظيم المؤتمر الذى ينبض من قلب الصعاب، ألا وهو مشاركة النقابات الفرعية فى تنظيم المؤتمر، مشيرا إلى أن ذلك ساهم فى مواجهة التحديات التى واجهت تنظيمه، إضافة إلى إعداد كوادر بالنقابات الفرعية.

وتابع: كما ساهم المؤتمر فى تعزيز القدرات المالية للنقابات الفرعية، بضخ جزء من الأرباح فى خزانتها، لافتا إلى المشكلات التى تواجهها مهنة طب الأسنان فى الوفت الحالى وخاصة فيما يتعلق بزيادة أعداد الخريجين، وأتمنى أن تتضافر الجهود من كافة المعنيين، لوضع حل لهذه المشكلة.