أوصى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، بضرورة التسوية الوظيفية لخريجي الدراسات التكميلية، على أن يكون المسمى "أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص".

وأكد المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه مع اللجان النقابية اليوم، ضرورة استمرار انعقاده بصورة دائمة لحين تنفيذ توصية مجلس الوزراء بالتسوية، لافتًا أنه سيتم عمل جمعيات عمومية طارئة بمحافظات الوجه البحري والقبلي.

وطالبت النقابة، وزير الصحة والسكان، بضرورة الإفراج عن توصيات مجلس الوزراء ووضعها حيذ التنفيذ.

واختتمت النقابة بيانها: "ليس أمامنا وقت لكل هذا الروتين، ونحمل وزيرة الصحة المسؤولية الكاملة حال عدم الانتهاء من التسوية قبل الموعد القانوني 1/11/2019".