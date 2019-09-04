"العلميين" ترفع معاشات الأعضاء إلى 450 جنيها

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، إن الجمعية العمومية التي انعقدت الجمعة الماضية وافقت على خطة زيادة المعاشات بمقدار 20 جنيها شهريا، خلال دفعات أكتوبر 2019 ويناير 2020، وثلاثون جنيها في دفعة أبريل 2020 لترتفع القيمة الإجمالية للمعاش في دفعة أبريل 2020 من 240 إلى 450 جنيها.

وأضاف "المليجي"، في بيان اليوم، أن الجمعية العمومية وافقت على جميع العقود المبرمة بخصوص تحصيل الدمغات الإنتاجية من الشركات المتوقفة عن الدفع، ويفوض نقيب المهن العلمية في تحديد وقبول نسبة التحصيل المقررة للمحصلين (من 1-30%) مما يحصل، تمهيدا لزيادة معاشات العضو إلى ألف جنيه شهريا.

وتابع: "وضمانا لحصول صندوق المعاشات على حقوقه من الاستثمارات الجارية بالنقابة، وافقت الجمعية على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه التعديات الواقعة على هذا الحق عامة، وفي فرعي المنصورة والإسماعيلية خاصة".

وأوضح أن الجمعية العمومية أكدت تفعيل تفعيل قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم المقررة، على اعتبار ذلك واجب العضو بالدرجة الأولى وواجب جهة العمل بالدرجة الثانية، متابعا: "كما تؤكد الجمعية العمومية على ضرورة الالتزام بقانون المعاشات الذى يقضى بصرف المعاش في الشهر التالى لتقديم طلب الحصول عليه، ولا حق لمن فاته تقديم طلبه فور إحالته للمعاش لصعوبة ذلك محاسبيا وماليا".

وناشدت الجمعية العمومية البرلمان، بسرعة الموافقة على مشروع تعديلات قانون النقابة المعروض على البرلمان لاستعادة الدمغات الإنتاجية المقررة لصندوق المعاشات، التي تعتبر مصدر تمويله الأساسي، وهو حق أصيل للعلماء والباحثين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن في جميع قطاعات التنمية ومؤسسات الدولة، بحسب البيان.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية وقبول الطعن المقدم من الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل النقابة، لأن قانون النقابة ينص على انعقاد العمومية العادية في فبراير من كل عام.