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الانتهاء من تركيب الشاشات التفاعلية بالمدارس الثانوية بالقليوبية

الانتهاء من تركيب الشاشات التفاعلية بالمدارس الثانوية بالقليوبية

سيد رجب وأحمد كمال وسميرة عبدالعزيز.. أبرز المكرمين في المسرح المعاصر

سيد رجب وأحمد كمال وسميرة عبدالعزيز.. أبرز المكرمين في المسرح المعاصر

أمريكا ترفض منح إيران خط ائتمان: لا إعفاء من العقوبات

أمريكا ترفض منح إيران خط ائتمان: لا إعفاء من العقوبات

"العلميين" ترفع معاشات الأعضاء إلى 450 جنيها

"العلميين" ترفع معاشات الأعضاء إلى 450 جنيها

رئيس "القاهرة للمسرح المعاصر": خالد الصاوي اعتذر عن التكريم

رئيس "القاهرة للمسرح المعاصر": خالد الصاوي اعتذر عن التكريم

وزير الخارجية يستقبل وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

وزير الخارجية يستقبل وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

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