رئيس "القاهرة للمسرح المعاصر": خالد الصاوي اعتذر عن التكريم

كشف الفنان سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي عن سبب عدم إعلان اسم الفنان خالد الصاوي ضمن المكرمين بدورته الـ26.

وقال مهران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل المهرجان، "نعرض على النجوم التكريم، إلا أنهم يعتذرون، إلا أننا نعتز بالفنان خالد الصاوي وكل من ساهم في الحركة المسرحية".

وبدأ المؤتمر الصحفى للدورة 26 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية.

يذكرأن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن 87 عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.