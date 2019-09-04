تسجيل الدخول
أزمة

أحدث الأخبار

أكاديميون عن تغيير المسمى الجديد لكلية العلوم الطبية: "مكمل للطب"

أكاديميون عن تغيير المسمى الجديد لكلية العلوم الطبية: "مكمل للطب"

"الكتائب" اللبناني: قرارات الحرب والسلم مسؤولية الدولة وحدها

"الكتائب" اللبناني: قرارات الحرب والسلم مسؤولية الدولة وحدها

فلسطين: زيارة نتنياهو لـ"الخليل" يجر المنطقة إلى حرب دينية

فلسطين: زيارة نتنياهو لـ"الخليل" يجر المنطقة إلى حرب دينية

"البرهان" يبحث مع سفير الصين بالسودان تقوية العلاقات بين البلدين

"البرهان" يبحث مع سفير الصين بالسودان تقوية العلاقات بين البلدين

محافظ القليوبية: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات

محافظ القليوبية: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات

حكاية الصورة الواقف بجانبها محمد صلاح.. "ابتسامة تخفي تعصبا ضد المرأة"

حكاية الصورة الواقف بجانبها محمد صلاح.. "ابتسامة تخفي تعصبا ضد المرأة"

اختيارات الوطن

رئيس تحرير "الوطن" أمام مؤتمر "مواجهة خطاب الكراهية": الفترة الحالية أفضل فترات الوحدة الوطنية

رئيس تحرير "الوطن" أمام مؤتمر "مواجهة خطاب الكراهية": الفترة الحالية أفضل فترات الوحدة الوطنية

المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

الأكثر قراءة

عاجل