تستعد بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس» المُصدرة لشهادات ادخار قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، لرد أموال حمَلة الشهادات إلى حسابات العملاء، بدءاً من غد، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات فى البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5%، إثر تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافاً إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات ربطها مرة أخرى، وفقاً لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.

وأعلنت «البنوك الأربعة» إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، من بينها الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، التى تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهرى، وربع السنوى، ونصف السنوى، والسنوى.

وقال مصرفيون، لـ«الوطن»، إنه من المتوقع حدوث إقبال كبير على فروع البنوك، غدًا، من قِبل المواطنين لاسترداد مبالغ تلك الشهادات أو تجديد ربطها فى شكل أوعية ادخارية جديدة وفقاً لرغبة كل عميل على حدة.

وسبق أن طرحت البنوك الأربعة شهادات قناة السويس بفائدة 12% لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوى للشهادات التى تبدأ من فئة ألف جنيه، وانقسمت الشهادات إلى ثلاث فئات ألف جنيه، و10 جنيهات، و100 جنيه، ويصرف عائد الشهادات ذات فئات الـ10 جنيهات و100 جنيه تراكمياً فى نهاية مدة الشهادة.

وأظهر الإقبال الكبير من المواطنين على شراء شهادات قناة السويس تحقيق حصيلة بلغت قيمتها 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل، ما يزيد بنحو 4 مليارات جنيه على المبلغ المستهدف، فيما تمّ وصفه بأكبر وأسرع عملية مصرفية فى تاريخ البلاد.