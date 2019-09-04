أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم، أنها ملتزمة بـ"احتواء التوتر" على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد بضعة أيام من مواجهة محدودة بين حزب الله وإسرائيل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أنه استهدف الاحد الماضي، آلية عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل، فيما ردت إسرائيل بقصف مناطق في الجانب اللبناني من الحدود.

واستقبل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم، قائد "اليونيفيل"، الجنرال ستيفانو ديل كول.

وقال قائد "اليونيفيل" في بيان: "لقد أدى الهجوم الصاروخي إلى قصف انتقامي من قبل الجيش الإسرائيلي، وكان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه للوضع بحيث لا يمكن لليونيفيل والأطراف السيطرة عليه".

وأشار المتحدث باسم اليونيفيل لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إلى أن الطرفين المعنيين هما الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر كول، أن ما قام به "حزب الله"، انتهاك صارخ" للقرار 1701 الصادر من الأمم المتحدة والذي أنهى حربا استمرت 33 يوما بين الحزب وإسرائيل صيف 2006، موضحا: "ما زلنا نعمل بشكل وثيق مع الأطراف لاحتواء التوترات والحوادث وتوفير بيئة آمنة ومأمونة في المنطقة".

وأوضحت "اليونيفيل"، أن الحريري وقائد القوة الأممية توافقا "على أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات (اليونيفيل) لتمكينها من تحمل مسؤوليات أمنية أكبر على طول الخط الأزرق"، الذي يشكل الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

واعتبر الحريري، أمس الثلاثاء، أن "الدولة اللبنانية استوعبت دبلوماسيا ما حدث من تطورات في الجنوب"، لافتا أن "القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجودا، وما يهمنا هو الاستمرار بتطبيق هذا القرار وحماية لبنان".