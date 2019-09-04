صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على تخفيض 5 درجات عن التنسيق السابق للالتحاق بمدارس الثانوي العام للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم بالنجيلة والضبعة والسلوم وسيوة والعلمين، وذلك حسب نسبة الأعداد والكثافات بمدارس الثانوي العام بتلك الإدارات التعليمية.

وأكد الغرابلي ضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية وتوفير أماكن لجميع الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وجاءت درجات التخفيض بمدارس النجيلة من 205 وحتى 200 درجة، وبالعلمين والضبعة والسلوم من 170 وحتى 165 درجة، وسيوة من 195 إلى 190 درجة.

كان الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عرض اليوم مقترح تخفيض درجات تنسيق الإلتحاق بالمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020، وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الثان للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة.