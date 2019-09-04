تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أعمال إنشاء مركز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة بمبنى المكتبة المركزية الدور الأرضي.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، فإن المركز تم إنشاؤه وفقا لبرتوكول التعاون المبرم بين هيئة "الإمديست" ومؤسسة "حلم للتدريب والاستشارات"، ويعمل على تقديم كافة الخدمات لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة، وأيضا تقديم استشارات أسرية ومجتمعية لأسر الطلاب من ذوي الإعاقة في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي والمجتمعية ورعاية المواهب لطلاب جامعة المنصورة من ذوي القدرات الخاصة.

حضر الجولة المستشار الهندسي الدكتور نبيل بلاط، والدكتورة سماح رمضان خميس مدير المركز، وأسامة موسى أمين عام الجامعة، ومحمد عبداللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويقدم المركز أيضا العديد من الخدمات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المهتمين بمجال ذوي الإعاقة من خلال تقديم دورات تدريبية مكثفة تؤهل للقيام بعملية التدريس لذوي الإعاقة.

ويهدف المركز أيضا إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة للجهاز الإداري بالجامعة من المعنيين بالتعامل المباشر مع الطلاب من ذوي الإعاقة ما يساعد على الاستيعاب النفسي للطالب ويقلل من الجهد الإداري المبذول للحصول على الخدمة.