إصابة شخصين سقطت عليهما شجرة ببني سويف

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، بعد سقوط شجرة عليهما بشارع أحمد عرابي بجوار نادي المعلمين بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمود صبري أحمد، 24 عاما، مقيم بمدينة بني سويف، مصابا بجروح وسحجات بالوجة، ومحمد أسامة محمد 27 عاما، مقيم بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، مصابا بجروح قطعية بالوجة والرأس حوالي 4 سم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقل المحاسب علي يوسف نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف إلى محل الواقعة على رأس المعدات، وذلك لرفع الشجرة وإعادة حركة السيرة مرة أخرى أمام حركة السيارات.