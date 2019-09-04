أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بني سويف، اتجاه الكريمات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم: دعاء طلعت بدر 30 عاما، مصابة بجروح وسحجات، جمال طلعت بكر 19 عاما، مصابا بجروح وسحجات، فيروز محمد كمال 4 أعوام مصابة بجروح وسحجات.

كما نقلت سيارات الإسعاف محمد يوسف بكر، 16 عاما، مصاب بجرح بالوجه 5 سم، محمود يوسف بكر 14 عاما، مصابا بسحجات وكدمات، سميح عبدالرحمن محمد، 16 عاما، مصابا بسحجات وكدمات وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.