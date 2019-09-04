أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس على البلاد خلال الفترة من 5 حتى 7 سبتمبر الجاري.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا بحسب موقع الهيئة الإلكتروني.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

طقس الخميس 5 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

طقس الجمعة 6 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

طقس السبت 7 سبتمبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.