تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، صرف معاشات شهر سبتمبر وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه.

واطمأنت "والي" على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى كل انحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيها.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الأحد الماضي الموافق الأول من سبتمبر، جرى البدء فى صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى السادسة من مساء اليوم الرابع من شهر سبتمبر ما يزيد عن مليون و 540 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و132 مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 960 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و122 مليون جنيه.

كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 580 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و20 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.