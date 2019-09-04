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النواب البريطانيون يتبنون قانونا يطلب إرجاء موعد "بريكست"

النواب البريطانيون يتبنون قانونا يطلب إرجاء موعد "بريكست"

396 ألف أمريكي يواجهون أوامر بالإخلاء مع اقتراب إعصار "دوريان"

396 ألف أمريكي يواجهون أوامر بالإخلاء مع اقتراب إعصار "دوريان"

"نصار": تلقينا 300 طلب للالتحاق بمدرسة الذهب في أول يوم.. "حاجة تفرح"

"نصار": تلقينا 300 طلب للالتحاق بمدرسة الذهب في أول يوم.. "حاجة تفرح"

وكالة الفضاء الأوروبية تغير مسار قمر اصطناعي لتجنب اصطدامه بآخر

وكالة الفضاء الأوروبية تغير مسار قمر اصطناعي لتجنب اصطدامه بآخر

تأجيل محاكمة لبناني متهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية

تأجيل محاكمة لبناني متهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية

لبنان: إدانة متهم بتحريض الشباب على الانخراط بتنظيم "داعش"

لبنان: إدانة متهم بتحريض الشباب على الانخراط بتنظيم "داعش"

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رئيس تحرير "الوطن" أمام مؤتمر "مواجهة خطاب الكراهية": الفترة الحالية أفضل فترات الوحدة الوطنية

رئيس تحرير "الوطن" أمام مؤتمر "مواجهة خطاب الكراهية": الفترة الحالية أفضل فترات الوحدة الوطنية

المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

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«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

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