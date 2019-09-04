أعلن الدكتور محمد فرج، مدير تنسيق جامعة الأزهر، فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية، والطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول، صباح الخميس 5 سبتمبر، ويمتد باب التسجيل حتى مساء الإثنين 9 سبتمبر.

وقال فرج لـ"الوطن"، إن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل بهذه المرحلة 63 ألفا و92 طالبا، علما بأن عدد الطلبة الناجين بالدور الثاني بلغوا 52 ألفا و486 طالبا، وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10 آلاف و606 طلاب.

وأشار مدير التنسيق إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة، يتابعان عملية التنسيق لحظة بلحظة، لافتا أن هناك توجيهات من رئيس الجامعة بتسهيل كافة العقبات علي الطلاب.