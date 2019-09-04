اعتذر علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب في إسبانيا، الذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية، للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية والقوات المسلحة على أفعال نجله غير المقبولة.

وقال "عبدالخالق"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، إن التحول المفاجئ في حياة نجله كان صدمة بالنسبة له، مشيرا إلى أنه دخل في مشادات كثيرة مع نجله بسبب إنتاجه فيلم "البر التاني"، بسبب إنفاق 27 مليون جنيه على الفيلم.

وأضاف أن نجله قال له إنه "يريد إيصال رسالة عن طريق الفيلم، وقال مش منتظر جنيه من رسالتي، الفيلم مجابش جنيه، ووزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم سهلتله كل شيء".

وتابع: "كان بيقولي مش هعمل فيلم فيه رقاصة، لكن لازم أعمل فيلم فيه رسالة ومشروع، للشباب اللي بتسافر وتموت في البحر".

وأكد: "دا مش محمد ابني، ولو هو محمد فأنا أتبرأ منه"، مشيرا إلى أن نجله يتواصل معه باستمرار، وأنه يعمل جاهدا على إثناء ابنه عما يفعله، "قلتله إنه بيلعب بالنار".