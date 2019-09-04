أصيب 5 مواطنين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "الضبعة - القاهرة".

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح إخطارا ،اليوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 65 طريق "الضبعة- القاهرة"، وإصابة 5 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام كل من "أحمد محمد محمد عبدالباسط، 40 عاما، يقيم بالمقطم، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيسر"، و"نشوى عيد زكريا سلامة، 35 عاما، تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، و"ريتاج أحمد عبدالباسط، 7 سنوات، تعاني من اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، واشتباه كسر بقاع الجمجمة"، و"يوسف أحمد عبدالباسط 11 عاما، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن"، و"مروان أحمد عبدالباسط، 6 سنوات، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم".