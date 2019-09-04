قال الرئيس المشترك للجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بسوريا صالح مسلم، إن أي جندي تركي لن يدخل المنطقة الآمنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة، مضيفا - خلال اجتماع مع العشائر العربية في منطقة تل أبيض بشمال سوريا وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - "إن قواتهم ستنسحب من المناطق الحدودية لمسافة 5 كم".

وأوضح مسلم، أن مجالسهم المحلية ستتولى حماية المنطقة وبسط الأمن فيها، ولن يدخل جندي تركي واحد إلى تلك المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لا يتعلق بإنشاء "المنطقة الآمنة"، بل هو بروتوكول يهدف لحماية المناطق الحدودية.

جدير بالذكر، أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إقامة منطقة آمنة على الحدود "التركية- السورية"، وأطلقتا عمل مركز عمليات مشترك لتنسيق الإجراءات ومراقبة الأوضاع فيها، فيما تهدد تركيا بشن عملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية في حال عدم إقامة المنطقة الآمنة.