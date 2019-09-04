"نصار": تلقينا 300 طلب للالتحاق بمدرسة الذهب في أول يوم.. "حاجة تفرح"

قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، إنه تلقى 300 طلب اليوم فقط للالتحاق بأول مدرسة لتعليم صناعة المجوهرات والحلي في مصر، لافتا إلى أن المتقدمين جاءوا من مدن مختلفة ومناطق محيطة بالمدرسة ومقرها العبور، "بصراحة حاجة تفرح"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأعرب "نصار"، عن تفاجئه بالأعداد الكبيرة المتقدمة بطلبات للالتحاق بمدرسة الذهب، كما أنه كان الاتفاق على البدء بـ 8 فصول دراسية ولكن سيتم زيادة عدد الفصول لـ 14 فصلًا، كما تم الاتفاق أيضا على زيادة عدد الطلاب المتقدمين للدراسة من 900 إلى 1000 طالب بعد مشاهد الإقبال على الالتحاق بالمدرسة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، أنه سيتم عمل مقابلات شخصية بالطلاب وإجراء كشف طبي لهم وخضوعهم للاختبارات من أجل الالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والذهب في العبور.

وأشار إلى أنه سيتم فتح مصانع صغيرة، وورش لطلاب المدارس الذهب.