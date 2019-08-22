نظمت، اليوم، جامعة المنيا بالتعاون مع المحافظة، قافلة طبية لقرية "زهرة" مخصصة لعلاج الأطفال بالمجان وتوقيع الكشف الطبي عليهم، تحت رعاية اللواء قاسم حسين المحافظ، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، بهدف توفير الرعاية الصحية الطبية والتوعية لأهالي القري المحرومة ، والحد من الأمراض المنتشرة التي تصيب الأطفال.

وصرح د."عبدالنبي" أن القافلة الطبية لقرية "زهرة" وقعت الكشف على أكثر من 100 طفل، وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان فور توقيع الكشف عليهم، بواسطة أطباء متخصصين في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنيا.

وأكد الدكتور محمد جلال حسن نائيس رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل المتكاملة للجامعة أنه نظمت خلال فعاليات القافلة "ثلاث" ندوات توعوية، لتثقيف سيدات القرية، وذلك تحت عنوان "الرضاعة الطبيعية والفطام، وتنظيم الأسرة والرعاية الإنجابية، وصحة الحامل"، حاضرها متخصصين من أساتذة كلية التمريض بجامعة المنيا، وبإشراف تنفيذي من صلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات بقطاع شئون البيئة.