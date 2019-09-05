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الفقي: فرنسا وألمانيا تشعران بارتياح حال خروج بريطانيا من "الاتحاد"

الفقي: فرنسا وألمانيا تشعران بارتياح حال خروج بريطانيا من "الاتحاد"

سفير روسيا في السودان يؤكد حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين

سفير روسيا في السودان يؤكد حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين

بن زايد: الإمارات في خندق واحد مع السعودية في مواجهة التحديات

بن زايد: الإمارات في خندق واحد مع السعودية في مواجهة التحديات

إندونيسيا تعيد 49 حاوية مخلفات إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا

إندونيسيا تعيد 49 حاوية مخلفات إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا

محمد شاهين: فشلت في الالتحاق بـ4 برامج مسابقات.. و"ظروفي كانت صعبة"

محمد شاهين: فشلت في الالتحاق بـ4 برامج مسابقات.. و"ظروفي كانت صعبة"

فيديو.. "مرسيدس" تستعرض طريقة ركن سيارات "C-Class" ذاتيا

فيديو.. "مرسيدس" تستعرض طريقة ركن سيارات "C-Class" ذاتيا

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موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

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