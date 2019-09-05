قال الفنان محمد شاهين، إنه كان يحلم بإنتاج أولى ألبوماته بعد فوزه في مسابقة "ستار أكاديمي"، وتأخر عن إصدار أولى ألبوماته لأسباب خارج عن إرادته، وهو الأمر الذي يحدث بشكل متكرر مع المبتدئين.

وأضاف "شاهين"، خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه وقع مع إحدى شركات الإنتاج في بداية مشواره ولم يحقق من خلالها أي شيء، موضحا أن ذلك التأجيل كاد ينهي مشواره الفني قبل بدايته.

وأوضح: "العقد كان مكتوب فيه يجدد من تلقاء نفسه ومكنش العقد هيخلص.. وكنت ماضي على شرط جزائي 3 مليون دولار علشان كنت عايز اشتغل".

وأكد المطرب أنه اثناء إمضائه على الشرط الجزائي لم يكن معه سوى 20 جنيه، "والدي قالي بلاش تمضي معاهم، وأنا قولت لا أنا همضي".