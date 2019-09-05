محمد شاهين: فشلت في الالتحاق بـ4 برامج مسابقات.. و"ظروفي كانت صعبة"

قال الفنان محمد شاهين، إنه كان يحلم بالانضمام إلى فرقة موسيقية تغني في بإحدى المحافظات المجاورة، غير أن اشتراكه في برنامج المسابقات "ستار أكاديمي" عزز من حلمه، بعد فوزه في تلك المسابقة.

وأضاف "شاهين"، خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه قدم في عدد من مسابقات الغناء وفشل بالالتحاق في 4 برامج كبرى للمسابقات، موضحا أنه بعد فوزه بالالتحاق بمسابقة "ستار أكاديمي" في لبنان، أخبر والدته وهي التي لا تعلم عن المسابقات شيئا.

وتابع: "كان عندي مشكلة كبيرة أني أعمل جواز سفر، والظروف كانت صعبة أوي".

وأشار إلى أنه أثناء سفره إلى لبنان طلُب منه دفع 100 دولار ويتم تسليمها له في الجهة الأخرى، "روحت للسايبر اللي بقعد فيه وطلبت من واحد الـ100 دولار قالي تعالي بكرة خدها".