سفير روسيا في السودان يؤكد حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين

أكد سفير روسيا لدى السودان، فلاديمير تشيلتوف، اليوم، ترحيب بلاده بكل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني، وحرصها على تطوير العلاقات القوية التي تربط البلدين

والتقى السفير الروسي بوكيل وزارة الخارجية المكلف في السودان، عمر دهب فضل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد، في بيان، إن اللقاء بحث مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الجارية لانعقاد القمة الروسية - الأفريقية، نهاية الشهر المقبل في روسيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الدعم على المستويين الدولي والإقليمي.

وفي سياق آخر، تستضيف الخرطوم الشهر المقبل، المؤتمر العالمي للصمغ العربي، بمشاركة نحو 16 دولة أفريقية من منتجي الصمغ، وعددا من الدول الأوروبية المستهلكة، وعقد اليوم اجتماع للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني المكلف عبدالرحمن عجب.

وقال عجب، إن انعقاد المؤتمر بالسودان سيحقق العديد من المكاسب لتطوير قطاع الصمغ، لافتا إلى أن السودان يعمل جاهدا لاستعادة وضعه الطبيعي في قطاع الصمغ العربي، ودعم الاقتصاد الوطني بصادرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المؤتمر هذا العام يصادف ظروفا ومتغيرات كبيرة مر بها السودان، مؤكدا أنها لم تؤثر في مسار العمل.

من جانبه، أكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السودانية، مقرر اللجنة، السفير كمال جبارة، أهمية مشاركة الشركاء في المؤتمر، وهم: الدول الافريقية المنتجة، والاتحاد الافريقي، إضافة إلى المستهلكين، مشيدا بالترتيبات التي تمت من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تمهيدا لانعقاده.

يذكر أن السودان ينتج ما بين 110 و 115 ألف طن من الصمغ العربي سنويا، من بين 140 ألف طن تنتجها 16 دولة أفريقية.