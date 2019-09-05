كشفت مباحث قنا غموض واقعة العثور عل جثتين لربة منزل وطفل بنجع الخرابيش بقرية الزوايدة بالوقف، متحللتين تماما وبهما آثار خنق بحبل في رقبتهما، إذ تبين قيام اثنين من جيران القتيلة بارتكاب الحادث لسرقة مصوغاتها الذهبية.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة ثناء جابر محمد، 50 سنه ربة منزل وجارها لطفل عمر جبريل أحمد، 10 سنوات طالب، في حوش مواشي ملحق بمنزل في قرية الزوايدة بنقادة في حالة تحلل كامل وعليهم صبة خرسانة، وبهما آثار خنق بحبل في الرقبة وكدمات ورضوض.

وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد.ع.ص"، 28 سنة عامل مالك حوش المواشي و"الطواب.ع.ا"، 26 سنة سائق، حيث قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها لحوش المواشي الذى يملكه بحجة مساعدته في رفع برميل ماء في الحوش وقام المتهمان بقتلها خنقا والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وفوجئ المتهمان بالطفل يدخل الحوش ويسأل عن القتيلة، فقاما بخنقه بحبل حتى لقي مصرعه.

ضبطت قوات الأمن المتهمين وأحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.