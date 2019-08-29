عثرت الأجهزة الأمنية، بمركز نقادة، جنوبي قنا، اليوم، على جثة ربة منزل وابنها 10 سنوات مدفونين وسط صبة خرسانية في منزل مهجور بنجع الخرابيش بقرية الزوايدة.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطاراً، يفيد بالعثور على جثة "ثناء جابر محمد"، 50 عاماً، وجثة نجلها "عمر جبريل أحمد"، 10 أعوام، بمنزل مهجور بالزوايدة، وجاري تكثيف التحريات لكشف سبب الوفاة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وتبين بحسب التحريات أن السيدة المفقودة والطفل بقرية الزوايدة المتغيبين منذ شهر رمضان الماضي، عثر عليهما مدفونين بإحدى المنازل المهجورة بالقرية والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن منزل الضحيتين، وقد عثر عليهما مدفونين تحت صبة خرسانية.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من جهودها، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الواقعة، وضبط المتسببين في الجريمة.