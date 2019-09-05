وصلت للمرشد الأعلى.. عقوبات أمريكا على إيران في عهد ترامب عرض مستمر

عقوبات جديدة فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات وسفن، شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز إيران للأبحاث الفضائية ومركز أبحاث للملاحة الفضائية، و"شبكة للنقل البحري" قالت إنها بإدارة الحرس الثوري الإيراني.

العقوبات الجديدة تعتبر حلقة في سلسلة العقوبات الأمريكية على إيران في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث استهل عهد رئاستها أمريكا، التي بدأت في يناير عام 2017، بفرض عقوبات على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا، يعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي، وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية، وذلك بعد أن كشف وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن بلاده أجرت تجربة صاروخية.

وفي نوفمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية المرحلة الأولى من حزمة عقوبات على إيران، كانت أعلنت قبلها بعدة أشهر أنها ستطبقها عليها، وشملت حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

كما شملت حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران، وكذلك استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وفرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وكذلك البنك المركزي الإيراني.

في مارس 2019، أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة، على مجموعة من الأفراد والشركات تشمل 25 فردا ومؤسسة، تقول إنهم شكلوا شبكة دولية للمساعدة في جمع ملايين الدولارات لتمويل عمليات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

في يونيو الماضي، وصلت العقوبات الأمريكية على إيران إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي و8 قادة في الحرس الثوري الإيراني، منهم قائد سلاح البحرية وقائد القوة الجوفضائية وقائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كمرحلة ثانية لحزمة العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي 5+1.

وفي شهر يوليو الماضي، فرضت أمريكا عقوبات جديدة على إيران، شملت الصادرات النفطية الإيرانية وحظر شراء الدولار وحظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني، وإدراج فيلق القدس والحرس الثوري على لائحة الإرهاب، وفرض عقوبات على 14 عالما في البرنامج النووي الإيراني.