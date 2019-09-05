بروتوكول تعاون بين صحة وطب الإسكندرية للقضاء على الجزام

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مساء أمس، أنه يجرى حاليا الإعداد لوضع بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية؛ للقضاء على مرض الجزام.

وأضاف، أنه يجرى تنظيم تدريب الأطباء نظريا وعمليا على كيفية الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه، كما تم توزيع منشورات وملصقات لزيادة الوعي بالمرض.

جاء ذلك خلال استقباله لفريق إدارة الجزام بوزارة الصحة والسكان، الذي زار محافظة الإسكندرية في إطار تنشيط الوعى بمرض الجزام، حيث تفقد الفريق بصحبة فريق من مديرية الشؤون الصحية عيادات الجلدية وبعض وحدات طب الأسرة التى يتواجد بها عيادات الجلدية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور إيهاب عمر، مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية.