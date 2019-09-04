قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إنّ إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس الماضي، الشهر الثامن لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و108 ملايين جنيه، تم تحصيل مليارا و73 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 8 آلاف و76 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها مليارين و305 ملايين جنيه خلال أغسطس الماضي، وتم تحصيل 624 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنّ جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 962 مليون جنيه، لافتا إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1331 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 803 ملايين جنيه خلال الشهر ذاته، وتم تحصيل 180 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت كذلك من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير لإعفائها من سداد نحو 51 مليون جنيه.

وأضاف نجم أنّ الإدارة العامة لجمارك السيارات في الإسكندرية أفرجت عن 833 رسالة قطع غيار سيارات خلال أغسطس الماضي بقيمة بلغت مليار جنيه، وتم تحصيل 116 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير لإعفائها من سداد نحو 22 مليون جنيه.