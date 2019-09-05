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"مشاوير الهمم".. مبادرة "خيري" لنقل كبار السن وذوي الإعاقة: مرض أمي ألهمني

"مشاوير الهمم".. مبادرة "خيري" لنقل كبار السن وذوي الإعاقة: مرض أمي ألهمني

يحدث اليوم.. استمرار قوافل "نور حياة" بالمحافظات وتكريم فريدة عثمان

يحدث اليوم.. استمرار قوافل "نور حياة" بالمحافظات وتكريم فريدة عثمان

فضيحة جديدة لفيسبوك.. تسريب أرقام هواتف المستخدمين على الإنترنت

فضيحة جديدة لفيسبوك.. تسريب أرقام هواتف المستخدمين على الإنترنت

انهيار منزل من 4 طوابق في سوهاج

انهيار منزل من 4 طوابق في سوهاج

"كنا بنتخانق على جول ملغي".. تفاصيل اعتراف طالبين بقتل زميلهما

"كنا بنتخانق على جول ملغي".. تفاصيل اعتراف طالبين بقتل زميلهما

عاجل.. إصابة أكثر من 30 شخص إثر اصطدام قطار بشاحنة في اليابان

عاجل.. إصابة أكثر من 30 شخص إثر اصطدام قطار بشاحنة في اليابان

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بالفيديو.. مصرع 23 وإصابة 27.. قصة انفجار مصنع ألعاب نارية في الهند

بالفيديو.. مصرع 23 وإصابة 27.. قصة انفجار مصنع ألعاب نارية في الهند

"الصنعة مش عيب".. طالبان بمدرسة الحلي يرويان لـ"الوطن" كواليس الالتحاق بها

"الصنعة مش عيب".. طالبان بمدرسة الحلي يرويان لـ"الوطن" كواليس الالتحاق بها

تعامل معها بصفته صيدلي.. ميرنا تكشف لـ"الوطن" كواليس تكريمها من البابا

تعامل معها بصفته صيدلي.. ميرنا تكشف لـ"الوطن" كواليس تكريمها من البابا

وصلت للمرشد الأعلى.. عقوبات أمريكا على إيران في عهد ترامب عرض مستمر

وصلت للمرشد الأعلى.. عقوبات أمريكا على إيران في عهد ترامب عرض مستمر

المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

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