أكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة الرئيس السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال وحديثي الولادة على أهمية مبادرة الرئيس، مشيرًا إلى أن ضعف السمع يعتبر أحد مسببات الإعاقة السمعية حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن القيادة السياسية اتخذت قرار المبادرة للكشف على الأطفال حديثي الولادة للتأكد من مشاكل ضعف السمع مشددًا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه.

وأشار مصطفى أن الحملة ستوقع الكشف الطبي على الطفل عند ذهابه للمركز الطبي أو الوحدات الصحية لتلقي تطعيمات الغدة الدرقية.

وأوضح مصطفى أنه حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لمستشفى أكبر لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

وأكد مصطفى أن الحملة للمواليد بعد 1-9-2019 نصاحًا أي أسرة لديها طفل وتشك في إصابته بضعف السمع بالتوجه المستشفى الموجود فيه وحدة السمعيات والأنف والأذن التابعين له لإجراء الكشف عن الطفل.

وعن علامات صحة السمع قال مصطفى أنه يجب أن ينتبه الطفل للأصوات العالية وصوت جرس الباب وغيرها من الأصوات العالية، مشددًا على أن تلقي العلاج أثناء السن الصغير تؤدي إلى أن يتحدث الطفل ويسمع عند وصوله سن المدرسة.

وأكد مصطفى أنه تم تدريب أكثر من 3500 ممرض في 1300 وحدة على الاستخدام الأمثل للأجهزة السمعية الموجودة في الوحدات، مشيرًا أن التدريب قام به 17 من أساتذة الأنف والأذن ومعهد السمع والكلام والتأمين الصحي.