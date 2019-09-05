انهيار منزل من 4 طوابق في سوهاج

انهار، اليوم، منزل مكون من 4 طوابق ببندر المنشاه بسوهاج، لحفر أحد الجيران قطعة أرض مجاورة، وتمكنت الأسرة من الخروج من المنزل قبل انهياره، ولم ينتج عن الواقعة أية إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه بورود بلاغ بانهيار منزل، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق مبني بالطوب الأحمر والخرسانة على مساحة 250 مترا ملك "أحمد.م.ا"، 65 عاما بالمعاش يقطنه وأسرته دون حدوث إصابات.

بسؤال صاحب المنزل أرجع سبب الانهيار إلى حدوث تشقق بحوائط المنزل، إثر قيام شقيقة "حسين.م.ا"، 45 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بحفر قطعة أرض مجاورة للمنزل وشروعه في إنشاء منزل ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

فُرض كردون أمني وعينت خدمات أمنية، لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.