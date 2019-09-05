سعر الدولار اليوم في مصر

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس في أسواق المال المصرية، وذلك بعد حالة الاستقرار التي شهدها الأيام السابقة، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر صرف الدولار البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.