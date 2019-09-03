علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي بأن الاقتصاد العالمي يستطيع إقامة توازن بالأسواق بأسعار واحدة وثابتة.

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "Mbc مصر"، أن تحرير سعر الدولار الجمركي من شأنه التأثير على الأسعار والأسواق وهو ما يستلزم على الحكومة القيام بتوازن للحيلولة دون حدوث ذلك الأمر، موضحا أن ذلك الإجراء لن يصنع فارقا كبيرا في أسعار السلع الاستراتيجية "لو اتحركت هتبقى في حدود الـ1%".

وأكد الإعلامي أن انخفاض الدولار مرة أخرى أمام الجنيه المصري سيؤدي إلى انخفاض جمارك تلك السلع "السلع الأساسية في الأسواق العالمية بتنخفض لوجود ركود اقتصادي في العالم".