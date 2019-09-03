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سفير بريطانيا بلبنان: قلقون إزاء اشتباكات "حزب الله" وإسرائيل

سفير بريطانيا بلبنان: قلقون إزاء اشتباكات "حزب الله" وإسرائيل

رئيس "حزب البيئة العالمي": حرائق الأمازون تؤثر على الشرق الأوسط (حوار)

رئيس "حزب البيئة العالمي": حرائق الأمازون تؤثر على الشرق الأوسط (حوار)

شباك التذاكر الصيفي في الصين يسجل رقما قياسيا بحوالي 2.47 مليار دولار

شباك التذاكر الصيفي في الصين يسجل رقما قياسيا بحوالي 2.47 مليار دولار

الرئيس البرازيلي يخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية رابعة بعد حادث طعنه

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إلغاء مسيرة عيد العمال في نيوجيرسي بعد الاشتباه بوجود متفجرات

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