رئيس "المبيدات": مصر تصدر 5 ملايين طن منتجات زراعية سنويا

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنّ تصدير الإنتاج الزراعي في مصر وصل في آخر 4 سنوات لأكثر من 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية.

وأضاف عبدالمجيد في لقاء مع تامر شلتوت مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى في التليفزيون المصري، أنّ معدل تصدير المنتجات الزراعية قبل 4 سنوات لم يتجاوز مليوني طن، بل وصل الرقم لـ5 ملايين طن، بسبب تحسين المنتجات الزراعية ورفع جودة الخضراوات والفاكهة.

ولفت رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إلى أنّ الوزارة تعمل على متابعة كل ما يتم تصديره من منتجات زراعية إلى الخارج، للتأكد من جودتها وخضوعها للمعايير العالمية.

وأوضح عبدالمجيد أنّه من بين أسباب تراجع غش المبيدات، الحملات المكثفة المفاجئة على محلات بيع المبيدات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الأخرى، وتضييق الخناق على الغشاشين والمهربين للمبيدات، والحملات المنظمة على أسواق بيع وتداول المبيدات، وتتم الحملات تحت إشراف لجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشي التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، إضافة لإلزام محلات البيع بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر المبيدات التي يتم التصرف فيها.