أعلنت الشركة الوطنية المالطية "Air Malta"، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة وذلك بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عامًا.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ما يعد مؤشرًا على النجاح الذي تحققه السياحة المصرية وعودتها على خريطة السياحة العالمية، لافتة إلى أن تسيير هذه الرحلات سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة من الأسواق الجديدة.

وأكدت المشاط، اهتمام الوزارة بفتح أسواق جديدة وواعدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مشيرة إلى استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، مبينة أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة يهدف الى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر وفتح أسواق جديدة.

ولفتت إلى أن شركة طيران إيبريا الإسبانية، أعلنت أيضا عن اعتزامها تسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدء من يوم 2 مارس 2020.

وكانت وزارة السياحة، أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتي كانت مشكلة في الأعوام الماضية، وعكفت الوزارة منذ يناير 2018 على الانتهاء من سداد هذه المستحقات وصياغة برنامج جديد لتحفيز الطيران جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وأخذ البرنامج الجديد في الاعتبار تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز.

وبينت وزيرة السياحة، أن البرنامج الجديد للطيران يعطي مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، معتمدا على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، بالإضافة إلى تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها.

وأشارت إلى أن برنامج التحفيز الجديد يمنح حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما سيسهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية مستحدثة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.