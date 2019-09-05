حث وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتامير، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، على تقديم مقترحاته لشكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بلاده الاتحاد، مؤكدا أن الخروج "بريكست" سيضع أعباء على كلا الجانبين.

وقال ألتماير، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه يتوقع من جونسون أن يتعامل بشكل مسؤول مع مواطني بلاده ومع الشركاء الأوروبيين في هذا الصدد، مضيفًا أن الأمر لا يتعلق فقط بوجود اتفاق من عدمه، ولكن بوقت الخروج أيضا.

ونوه الوزير الألماني بأن الجمارك على سبيل المثال ستكون باهظة بشكل كبير في حال وقوع "بريكست" غير منظم.