دعت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، المُنظمة تحت شعار "إحساسك نعمة"، المصابين في مدينة بدر بمرض السكر، بالانضمام إلى القافلة الطبية التي ستنظمها الحملة غدا الجمعة في "المدينة".

وأوضحت الحملة في بيان عنها اليوم أنّها تستهدف الكشف عن المرضى بواسطة أطباء متخصصين، وإجراء التحاليل الخاصة بمرض السكر، وصرف العلاجات الخاصة بمرض السكر، ومضاعفاته لهم بالمجان تماما، فضلا عن التخصصات الأخرى التي تشملها القافلة، بين أوعية دموية وعظام ومخ وأعصاب للكشف عن التهاب الأعصاب الطرفية.

وأكدت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية أنّها تنظم باستمرار قوافل طبية في المحافظات لاكتشاف المصابين بـ"التهاب الأعصاب الطرفية"، وآخر قافلة كانت في مستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية منذ ساعات، بمشاركة الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية.

وتابعت الحملة أنّها صرفت العلاج خلال زيارتها لمستشفى الإبراهيمية لنحو 200 مريض، وهذا العلاج يكفي المريض لمدة شهر تقريبا دون تحمله أي نفقات، موضحة أنّه سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمرضى السكري المفحوصين بالمستشفى للتواصل معهم، وتقديم المشورة الغذائية والعلاجية لهم.

وأوضحت "إحساسك نعمة" أنّ المناطق التي سيتم تنفيذ قوافل علاجية لها في الفترة المقبلة وتتضمن صرف العلاج بالمجان، تضم محافظة دمياط، ومدينة برج العرب، ومنطقة باكوس في محافظة الإسكندرية، ومحافظة المنوفية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أطلقت حملة "إحساسك نعمة" في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، وهي حملة تنفذها شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية المتميزة.