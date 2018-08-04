نجح اليوم، الفريق الطبي بمستشفى دهب المركزي بقيادة سليمان القماش، رئيس قسم جراحة اﻷورام بكلية طب جامعة قناة السويس، من إجراء جراحة استئصال دوالي أوردة بالساق اليسرى لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا.

حيث حضرت المريضة لقسم العيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنها تعاني من تشوهات وآلام شديدة بالساق اليسرى نتيجة وجود دوالي أوردة بالساق اليسرى تقرر حجزها وتحضيرها للعمليات.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة استئصال دوالي أوردة وإزالة التشوهات بالساق اليسرى للمريضة بنجاح.

وصرح الدكتور سليمان القماش، بأن العملية هي أول عملية أوعية دموية تجري بمستشفى دهب المركزي.

يذكر أن التطور النوعي الذي تشهده مستشفيات المحافظة من إجراء جراحات جديدة ومتطورة تجرى ﻷول مرة يرجع إلى دعم المنظومة الصحية على مستوى المحافظة بعدة بروتوكولات تعاون مع كليات طب بشري بجامعة الزقازيق واﻷزهر وقناة السويس وعين شمس وطب القاهرة باﻹضافة الي معهد القلب.