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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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تدرسها الحكومة حاليا.. نفسيون يوضحون تأثير خفض أيام عمل الموظفين

تدرسها الحكومة حاليا.. نفسيون يوضحون تأثير خفض أيام عمل الموظفين

بكري يطالب بتعيين وزير للإعلام: "عايزين نخوض حرب تعبوية وتنموية"

بكري يطالب بتعيين وزير للإعلام: "عايزين نخوض حرب تعبوية وتنموية"

بعد إثارته للجدل عبر "إنستجرام".. وليد فواز يرد على منتقديه

بعد إثارته للجدل عبر "إنستجرام".. وليد فواز يرد على منتقديه

التحفظ على "رب أسرة" متهم بتعذيب طفلة تخدمهم: "أكلت حلوى دون إذن"

التحفظ على "رب أسرة" متهم بتعذيب طفلة تخدمهم: "أكلت حلوى دون إذن"

بين ممكن واستحالة.. المصريون منقسمون في تشجيع "بيراميدز"

بين ممكن واستحالة.. المصريون منقسمون في تشجيع "بيراميدز"

"الطفولة والأمومة": اتخذنا الإجراءات القانونية حيال تعذيب طفلة الساحل

"الطفولة والأمومة": اتخذنا الإجراءات القانونية حيال تعذيب طفلة الساحل

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"إجازة 3 أيام أو شيفتات".. 4 مقترحات لتعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة

"وارث الإرهاب".. حمزة بن لادن على خطى ابيه يتوعد بـ"الثأر"

"وارث الإرهاب".. حمزة بن لادن على خطى ابيه يتوعد بـ"الثأر"

"وليد وأماني" عروسان من جهة أمنية.. والمأذون: "أخدت أتعابي وزيادة"

"لا مبالاة وخوف واستهزاء".. خبراء يحللون لغة جسد أبطال "فيديو بورسعيد"

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