افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، فعاليات بطولة الصعيد للسباحة القصيرة والتي يستضيفها نادي سينزو الرياضي بمدينة الغردقة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري بحضور المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة.

وأكد شادي حسين مدير عام نادي سنزو، مستضيف البطولة أنه لأول مرة تقام بطولة الصعيد في مدينة الغردقة، بمشاركة 400 سباح يمثلون عدة أندية وهي نادي بني سويف ومركز شباب المدينة بني سويف وتليفونات وبني سويف ونادي المنيا ومركز شباب المدينة المنيا ونادي أسيوط ونادي القوصية ونادي الرحلات سوهاج ونادي قنا ونادي الشمس بأسوان ونادي الرياضات البحرية ونادي رأس غارب ونادي سينزو المستضيف للحدث.