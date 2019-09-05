خاطبت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على المحافظات، اتساقا مع التكليفات الرئاسية.

وقالت أبوالسعد في بيان صادر عنها اليوم إنّ استراتيجية الدولة تتجه نحو التحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن كون توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تصب نحو الإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضحت النائبة أنّها طرحت على وزير التنمية المحلية مبادرة تدعو لتوفير ماكينات الصراف الآلي سواء للبنوك الحكومية أو ممن يشاء من البنوك الخاصة في أماكن عامة تكون مخصصة لذلك، وتكليف المحافظين بتخصيص أماكن للمنفعة العامة، يتم من خلالها تجميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك التي تشارك في المبادرة.

وتابعت أبوالسعد أنّ انتشار ماكينات الصراف الآلي في المحافظات والقرى والأحياء السكنية يساهم فى التيسير على المواطن المصري، وتوفير سهولة استخدام ماكينات الصراف الآلي، ما يساهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إتمام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، عبر القنوات المالية والمصرفية الرسمية، بما في ذلك الحسابات البنكية، والدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

وأكدت النائبة أنّ ما يعيق تحقيق استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، هو عدم توافرها بشكل كبير أمام المواطن المصري، فضلا عن صعوبة الوصول إلى ماكينات الصراف الآلي.