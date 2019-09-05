برامج للحصول على الدكتوراه من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباي ودلهي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بشأن المنح الدراسية المقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباى ودلهي IIT.

وأوضح التقرير أنّ المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباي ودلهي IIT بالهند، قدم عددا من المنح الدراسية فضلا عن توفير فرص التحاق طلاب مصريين للابتعاث بالهند، من خلال إعطاء فرصة لقبول 60 طالب دكتوراه من مصر في المجالات المختلفة سنويا، وإمكانية زيادة العدد طبقا للقواعد المعمول بها.

وأفاد التقرير بتوافر فرص لالتحاق دارسين مصريين ببرنامج درجة الدكتوراه في ITT Bombay والتي قد تصل إلى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما أقرب، ويلتزم خلالها الحاصل على المنحة بالمساعدة في التدريس أو البحث بما يسند إليه لمدة 8 ساعات عمل أسبوعيا.

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وتطرق التقرير إلى تقديم معهد الهندى للتكنولوجيا دلهي IIT- Delhi فرصة لقبول 100 طالب دكتوراه من مصر في المجالات المختلفة به، وتكون المصاريف الدراسية للطالب المصري مثل الطالب الهندي.

وأكد التقرير إمكانية التحاق دارسين مصريين ببرامج درجه الدكتوراه International PhD Fellowship Programme IPFP & Research Scholar.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الآتي اضغط هنا

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه البرامج.