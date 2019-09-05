انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، من تلقي رغبات تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية ومستنفدي الرغبات، أمس، ومن المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة بعد الانتهاء من عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات خلال 48 ساعة من إغلاق الموقع.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب بعد إعلان النتيجة، لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وتستعرض "الوطن" قواعد وشروط تحويل الاغتراب على النحو التالي:

أولًا: تحويل إلى كلية غير مناظرة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).

- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} - الآداب – التجارة... الخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيًا: تحويل إلى كلية مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ) ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و 391 و 390 و 388 و 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة ما يلي:

1- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

وإذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

2- الحالة الثانية، في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- تعتبر كلية التخطيط العمراني بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.

- اعتبار كليات الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة اسوان مناظره لباقي كليات الهندسة للجامعات المصرية الاخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الاعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافي والاقليمي ويتم التحويل منها او العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.

- اعتبار كلية الطب بالاسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها فقا لقواعد التوزيع الجغرافي ويتم التحويل منها او اليها لكليات الطب بالجامعات.

- طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلي كليات جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية (أ) بالنسبة لهم.