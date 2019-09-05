جامعة المنيا تنهي استعدادت العام الدراسي الجديد: صيانة وأدوات ترفيهية

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أنهت كل أعمال التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، موضحا أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة للكليات من حيث صيانة الأجهزة والمعامل وغيرها، وكذلك صيانة المدرجات والقاعات وتجديد عدد منها، لافتا إلى أنه جرى تطوير وتحديث عدد كبير من معامل الجامعة.

وأضاف "عبدالنبي"، لـ"الوطن"، إنه جرى الانتهاء من جميع تجديدات وصيانة المدن الجامعية للطلاب والطالبات بمناطق "الإخصاص" و"شلبي"، مؤكدا أنه جرى تزويدها بعدد من المستلزمات والأدوات الترفيهية.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أنه جرى وضع خطة ممتلئة بالأنشطة الطلابية والندوات التثقيفية والمعرفية للطلاب في أثناء العام الدراسي المقبل؛ تهدف جميعا إلى إثقال الطلاب بالمواهب والمعرفة والعلوم شتى، لافتا إلى أنه سيجرى استضافة كبار الكتاب والمثقفين وعلماء الدين خلال الفصلين الدراسيين.