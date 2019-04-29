وجه "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان، اليوم الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية التي علقت مع بداية الاحتجاجات في شهر ديسمبر الماضي، ضمن مخرجات الاجتماع الحادي عشر للمجلس.

ووجه وكيل الوزارة المكلف بالمهام الوزارية الأستاذ دكتور مصطفى محمد علي البلة، خطاباً لمديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة، بفتح الجامعات والكليات كافة إنفاذاً لتوجيهات المجلس.

وأكد البلة، في خطابه أهمية تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد حرصاً على مستقبل الطلاب، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وكانت وزارة التعليم العالي علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد في التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي، وبررت القرار حينها بالحفاظ على أرواح الطلاب.