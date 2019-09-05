قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الأسبوع الجاري شهد نشاطا مكثفا فيما يتعلق بملف القيد واستخراج تصاريح مزاولة المهنة، لافتا إلى أنه من أبرز الإعلاميين الذي حضروا للنقابة لتنقين أوضاعهم الحقوقية نهاد أبو قمصان مقدمة برنامج "حكايات نهاد" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية.

وأوضح "سعدة"، في تصريح خاص لـ "الوطن"، أنه تواصل معه عدد من الإعلاميين لتقنين أوضاعهم، وطلبت مفيدة شيحة مُقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي" الحصول على عضوية النقابة، بينما طلبت منى عبدالغني مُقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، وأحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، وعمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأى عام" على قناة "ten" الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أنه سيجرى مراجعة جداول القيد مرتين سنويا، طبقا لما نص عليه القانون، لافتا إلى أن عدد الأعضاء تجاوز حتى الآن 1700 عضو، مبينا أن النقابة تعمل حاليا على ملف الخدمات للأعضاء وعلى رأسها ملف العلاج.